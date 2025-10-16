Трамп хочет свою арку в центре Вашингтона

Сооружение арки планируется приурочить к 250-летию провозглашения независимости США и намечено на 2026 год. Хотя официально о строительстве пока не объявлено, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social эскиз памятника. Судя по изображению, арка выполнена в классическом стиле, характерном для аналогичных архитектурных сооружений XIX века, включая парижскую Триумфальную арку.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, инициатива по возведению арки принадлежит лично Трампу: «Он придумал ее дизайн и участвовал в процессе создания проекта на всех этапах». Архитектурную разработку подготовил Николя Лео Шарбонно из бюро Harrison Design. По информации СМИ, строительство предполагается профинансировать за счет частных пожертвований.

Это не первая инициатива президента, отражающая его предпочтения в архитектуре. В августе он поручил построить в Белом доме новый парадный зал, значительно превышающий по размерам существующий. Проект предполагает оформление в бело-золотых тонах, с мраморным полом, коринфскими колоннами и массивными люстрами. Ранее Трамп также распорядился установить перед Белым домом крупный флагшток. Кроме того, по его указанию федеральные здания должны возводиться в классическом стиле, с ориентацией на архитектурные традиции Древней Греции и Рима, избегая модернистских направлений и брутализма.