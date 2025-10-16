USD 1.7000
Трамп хочет свою арку в центре Вашингтона

15:32 480

Президент США Дональд Трамп намерен установить в Вашингтоне триумфальную арку неподалеку от Мемориала Линкольна. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сооружение арки планируется приурочить к 250-летию провозглашения независимости США и намечено на 2026 год. Хотя официально о строительстве пока не объявлено, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social эскиз памятника. Судя по изображению, арка выполнена в классическом стиле, характерном для аналогичных архитектурных сооружений XIX века, включая парижскую Триумфальную арку.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, инициатива по возведению арки принадлежит лично Трампу: «Он придумал ее дизайн и участвовал в процессе создания проекта на всех этапах». Архитектурную разработку подготовил Николя Лео Шарбонно из бюро Harrison Design. По информации СМИ, строительство предполагается профинансировать за счет частных пожертвований.

Это не первая инициатива президента, отражающая его предпочтения в архитектуре. В августе он поручил построить в Белом доме новый парадный зал, значительно превышающий по размерам существующий. Проект предполагает оформление в бело-золотых тонах, с мраморным полом, коринфскими колоннами и массивными люстрами. Ранее Трамп также распорядился установить перед Белым домом крупный флагшток. Кроме того, по его указанию федеральные здания должны возводиться в классическом стиле, с ориентацией на архитектурные традиции Древней Греции и Рима, избегая модернистских направлений и брутализма.

Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 1592
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3010
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 468
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 683
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 2366
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7404
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 748
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 6476
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 1635
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 1915
Пашинян о задержаниях священников
Пашинян о задержаниях священников
13:43 1985

