В Польше предложили бить «Томагавками» по российским НПЗ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал передачу Украине американских крылатых ракет «Томагавк», которые, по его мнению, можно использовать для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Guardian.

Россия слишком велика, чтобы все ее стратегические объекты можно было надежно защитить средствами ПВО, заявил министр. Он также подчеркнул, что Украина уже добивается успехов в сокращении нефтедобычи в стране. По словам Сикорского, в некоторых европейских политических кругах сохраняется скепсис относительно итогов войны. Глава польского МИД обратил внимание на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по его мнению, «шептал президенту США Дональду Трампу на ухо, что Россия всегда побеждает».

Ранее Financial Times (FT) сообщала, что при одобрении поставок США будут помогать украинским военным в управлении ракетами «Томагавк», в частности, контролировать наведение на цели. При этом, по информации источника FT в НАТО, даже с получением этих ракет ситуация на фронте для ВСУ существенно не изменится.