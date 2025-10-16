USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор

Инара Рафикгызы
15:49 753

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего дипломата Рамиза Велиева, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, Наримановский районный суд приговорил Велиева к пяти годам лишения свободы. Согласно решению суда, ему также запрещено занимать определенные должности в течение двух лет.

Велиев, занимавший должность советника в посольстве Азербайджана в Египте, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ. Ему предъявили обвинение по статье 308.2 Уголовного кодекса Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями).

Р.Велиев признан виновным в том, что, действуя вопреки интересам службы, «использовал свои должностные полномочия для получения незаконных преимуществ для себя или третьих лиц, чем нанес значительный ущерб правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также охраняемым законом интересам государства, повлекший тяжкие последствия».

