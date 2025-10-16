USD 1.7000
Азербайджанских школьников и учителей научат навыкам безопасного пользования интернетом

15:51 211

В школах Азербайджана стартует проект «Навыки безопасного пользования интернетом», который реализуется при поддержке Министерства науки и образования. Организаторами проекта выступили Aztelekom ООО, входящее в холдинг AZCON, и Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Цель проекта — формирование у учащихся и преподавателей правильных навыков пользования интернетом, а также повышение цифровой грамотности.

В рамках проекта специалисты Aztelekom проведут тренинги для учащихся и учителей школ, расположенных в различных регионах страны. В ходе тренингов участникам будет предоставлена информация о защите персональных данных, правилах поведения в социальных сетях, методах защиты от интернет-угроз и ответственном использовании интернета.

В ходе тренинга с участниками будут проводиться дискуссии на основе реальных ситуаций и отработка практических примеров.

Учебные занятия будут организованы в интерактивном режиме с использованием современных методов обучения.

