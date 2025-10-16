Путин и слил Рамиза Мехтиева

По информации, Рамиз Мехтиев попытался воспользоваться возникшей в прошлом году напряженностью между Баку и Москвой, вызванной после крушения самолета AZAL. Мехтиев решил воспользоваться благоприятной ситуацией и с помощью России осуществить государственный переворот.

Проправительственное информационное агентство АПА со ссылкой на источники во власти распространило сенсационные подробности «дела Мехтиева». Агентство утверждает, что 87-летний экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев разрабатывал план государственного переворота при поддержке России и по наработанным десятилетиями каналам предложил Кремлю механизм его реализации.

Агентство напоминает инцидент в Исмаиллинском районе в дни празднования Дня Победы 9 мая: глава Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов поднял знамена СССР и вышел к митингующим с георгиевской лентой — символом Российской империи. После прославления СССР и Российской империи Имишлинский старейшина был арестован и помещен под арест. Агентство подчеркивает причинно-следственную связь между активизацией Мехтиева и пророссийской акцией в Имишли. Агентство полагает, что таким образом лидер переворотчиков прощупывал пророссийские общественные настроения в Азербайджане.

Дальше – больше.

План Рамиза Мехтиева предполагал создание временного Государственного совета на переходный период после силового захвата власти. Главой госсовета должен был стать сам Мехтиев. О составе госсовета не сообщается. Агентство не предоставляет информации и о механизме силового захвата власти, а также участия в нем силовых органов власти.

По информации АПА, план Мехтиева представителям азербайджанской власти слил Кремль в Душанбе, где состоялась встреча президентов Азербайджана и России. «Сама российская сторона проинформировала Баку о предложении Рамиза Мехтиева и плане сети заговорщиков», - утверждается в сообщении.

Почему же Кремль решил расшифровать своего агента? АПА объясняет мотив России тем, что «87-летний старик утомил Россию своими постоянными просьбами и настойчивостью. Поэтому Россия полностью отказалась от Мехтиева, не сулившего ей никаких перспектив, и сообщила официальному Баку о его плане и сети заговорщиков», - утверждает информационное агентство.

Однако АПА напоминает о растиражированной летом 2025 года информации о тайной вечере Мехтиева с группой экс-чиновников в апшеронском поселке Новханы. Однако содержание дебатов и прений не раскрывается. Но и здесь выводится причинно-следственная связь: вечеря совпала по времени с пиком напряженности в российско-азербайджанских отношениях…