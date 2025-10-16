USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Баку Софи Лагут. Как сообщает официальный сайт главы государства, посол вручила Алиеву свои верительные грамоты.

Президент, напомнив о своей встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Копенгагене, отметил, что в результате этой встречи вопросы, ставшие причиной недоразумений между Баку и Парижем, остались в прошлом. Глава государства подчеркнул, что в двусторонней повестке начался новый этап, и в первую очередь указал на важность восстановления и развития контактов между людьми и представителями бизнеса, а также сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Посол, в свою очередь, отметила, что в отношениях между Азербайджаном и Францией открывается новая страница, и заявила, что приложит все усилия для развития связей между двумя странами.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Францией в различных направлениях, в том числе в сфере высоких технологий и аэрокосмической отрасли. Подчеркивалась важность возобновления деятельности межправительственной комиссии, упоминались связи между побратимскими городами, обсуждались вопросы организации взаимных визитов бизнес-делегаций и участия французских компаний в различных проектах.

Было отмечено успешное партнерство Азербайджана и Франции в энергетической сфере, в частности, важность сотрудничества Баку с компанией Total.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах отношений в различных областях, была подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества.

