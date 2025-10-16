Пашинян о разработке «Маршрута Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что совместный с США проект транзитного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания) находится на стадии разработки и зависит от международной обстановки.

«Сейчас мы работаем над формированием контента проекта. На столе лежат различные компоненты, которые должны быть оформлены в виде одного документа. Это нормальный рабочий процесс для любого большого проекта», – заявил премьер журналистам.

При этом он напомнил, что инициатива основывается на принципах, закрепленных в Вашингтонской декларации мира – территориальной целостности, суверенитете, юрисдикции, взаимности и нерушимости границ.

«Ни одно решение не может выходить за рамки, закрепленные в этой декларации. Обе стороны подчеркнули необходимость действовать как можно скорее», – добавил он.

Пашинян добавил, что динамика процесса в определенной степени обусловлена международными событиями.

«8 августа мы достигли соглашения с Соединенными Штатами в Вашингтоне. Затем началась напряженная ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока, в которой президент Трамп и его администрация принимают непосредственное участие. Над этим проектом работают те же люди, те же команды. Эти реалии безусловно влияют на скорость процесса», – пояснил глава армянского правительства.