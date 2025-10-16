Президент Сирии зовет российские войска против Израиля

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле, призвал его вернуть российские войска на юг Сирии, сообщает Reuters.

По данным агентства, сирийский лидер стремится заручиться поддержкой Москвы, чтобы противостоять давлению Израиля, требующего расширения демилитаризованной зоны.

Отметим, что сегодня, 16 октября, состоялся официальный визит временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в РФ. Он впервые посетил Россию и встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры продолжались два с половиной часа, сообщил ТАСС. На сайте Кремля опубликован отчет только о начале встречи. О чем Путин и аш-Шараа говорили далее, СМИ не сообщали.