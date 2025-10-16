USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Президент Сирии зовет российские войска против Израиля

16:10 479

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле, призвал его вернуть российские войска на юг Сирии, сообщает Reuters.

По данным агентства, сирийский лидер стремится заручиться поддержкой Москвы, чтобы противостоять давлению Израиля, требующего расширения демилитаризованной зоны.

Отметим, что сегодня, 16 октября, состоялся официальный визит временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в РФ. Он впервые посетил Россию и встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры продолжались два с половиной часа, сообщил ТАСС. На сайте Кремля опубликован отчет только о начале встречи. О чем Путин и аш-Шараа говорили далее, СМИ не сообщали.

Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 1629
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3012
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 480
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 699
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 2378
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7404
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 761
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 6489
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 1641
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 1920
Пашинян о задержаниях священников
Пашинян о задержаниях священников
13:43 1990

ЭТО ВАЖНО

Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 1629
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3012
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 480
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 699
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 2378
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7404
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 761
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 6489
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 1641
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 1920
Пашинян о задержаниях священников
Пашинян о задержаниях священников
13:43 1990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться