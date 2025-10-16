Кнут и пряник Каллас для Ближнего Востока

Еврокомиссия планирует сочетать кнут и пряник в отношении стран Ближнего Востока для противодействия их сближению с Россией. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на брифинге, посвященном презентации новой программы «Пакт для Средиземноморья».

«ЕС поднимает вопрос отношений с Россией и особенно обхода санкций в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели», – сказала Каллас.

Она воздержалась от комментариев по поводу состоявшегося 15 октября визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Россию, где, в частности, обсуждался вопрос российских военных баз в стране.

Глава дипломатической службы также не исключила, что Россия может атаковать Европу в течение ближайших нескольких лет.

«У России нет возможности начать атаку на ЕС сегодня, но она может подготовиться в ближайшие годы (к этому)», – отметила она.

В этой связи, полагает Каллас, в течение нескольких лет ЕС необходимо значительно нарастить свой оборонный потенциал.

Представленная Еврокомиссией программа «Пакт для Средиземноморья» является переработкой предыдущих инициатив сотрудничества с регионами и предусматривает оказание помощи и инвестиции в инфраструктуру для укрепления европейского влияния.