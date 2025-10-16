USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Генсек НАТО продолжает троллить Россию

16:26 1442

Страны НАТО могут эффективно сдерживать Россию, поскольку имеют военное и экономическое превосходство над Москвой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет The Moscow Times.

«Мы в 25 раз больше России. Общий объем экономики НАТО составляет $50 трлн, а России — $2 трлн. Это не больше, чем штат Техас», — сказал Рютте, отвечая на вопрос корреспондента издания. Он призвал «не переоценивать» военный потенциал России.

По словам Рютте, российские пилоты «не преуспели в управлении» истребителями, а капитаны кораблей «не знают, как опустить якорь». При этом НАТО на протяжении 70–80 лет противостоит России и умеет правильно реагировать на провокации, подчеркнул генсек.

Он также отметил, что силы Североатлантического альянса получили полномочия сбивать российские самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство стран блока, но только если они представляют угрозу. «Я думаю, что это важно, и русские это знают», — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте призвал доверять военным альянса, у которых есть все самое лучшее, и «не воспринимать слишком серьезно русских». В то же время он отметил необходимость тратить больше средств на оборону, поскольку президент РФ Владимир Путин, как показывает война в Украине, «готов пожертвовать миллионом человек и напасть на страны альянса».

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 647
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6395
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3653
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2295
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3409
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7868
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2105
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8115
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2246
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 2529

ЭТО ВАЖНО

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 647
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6395
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3653
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2295
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3409
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7868
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2105
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8115
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2246
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 2529
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться