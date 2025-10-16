Генсек НАТО продолжает троллить Россию

Страны НАТО могут эффективно сдерживать Россию, поскольку имеют военное и экономическое превосходство над Москвой. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет The Moscow Times.

«Мы в 25 раз больше России. Общий объем экономики НАТО составляет $50 трлн, а России — $2 трлн. Это не больше, чем штат Техас», — сказал Рютте, отвечая на вопрос корреспондента издания. Он призвал «не переоценивать» военный потенциал России.

По словам Рютте, российские пилоты «не преуспели в управлении» истребителями, а капитаны кораблей «не знают, как опустить якорь». При этом НАТО на протяжении 70–80 лет противостоит России и умеет правильно реагировать на провокации, подчеркнул генсек.

Он также отметил, что силы Североатлантического альянса получили полномочия сбивать российские самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство стран блока, но только если они представляют угрозу. «Я думаю, что это важно, и русские это знают», — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте призвал доверять военным альянса, у которых есть все самое лучшее, и «не воспринимать слишком серьезно русских». В то же время он отметил необходимость тратить больше средств на оборону, поскольку президент РФ Владимир Путин, как показывает война в Украине, «готов пожертвовать миллионом человек и напасть на страны альянса».