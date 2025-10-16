USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Новый союз Европы с Украиной

16:41 1056

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза создать к концу 2026 года союз с Украиной по беспилотникам, главной целью которого станет масштабирование их производства. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя дорожную карту повышения боеготовности Евросоюза до 2030 года, которая подразумевает тотальную милитаризацию экономики сообщества.

«Украина является первой линией обороны. К концу 2026 года мы намерены создать Союз дронов с Украиной, опираясь на опыт украинского производства, что позволит значительно снизить издержки», - сказала Каллас.

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 649
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6397
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3653
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2297
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3409
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7868
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2106
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8116
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2246
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 2529

