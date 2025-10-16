Сколько Трампы зарабатывают на криптовалюте?

Президент США Дональд Трамп и его семья заработали свыше $1 млрд прибыли до налогов на криптовалютных проектах за последний год, что связано с криптобумом на фоне политики администрации, стимулирующей развитие отрасли. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Основными источниками прибыли семьи Трампа стали мемкоины Official Trump (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA) с доходом около $427 млн, а также токены World Liberty Financial – криптовалюта WLFI, принесшая около $550 млн, и стейблкоин USD1 с продажами свыше $2,71 млрд, при этом в расчет берется только реализованная прибыль, сообщает FT.

Для поддержания привязки USD1 к доллару World Liberty Financial обязана держать резервы, которые могли бы приносить около $40 млн процентов, если бы были инвестированы в краткосрочные казначейские облигации США, отмечают журналисты. По оценке издания, криптопроекты Трампа также увеличили его бумажный капитал, в частности, доля в Trump Media & Technology Group оценивается в $1,9 млрд.

Большинство криптовалютных активов принадлежит трасту, управляемому Дональдом Трампом-младшим, при этом президент остается единственным бенефициаром и может распоряжаться средствами после ухода с поста. Семья Трампа привлекла инвестиции из США и ОАЭ, запуская проекты на фоне благоприятной для криптовалют политики администрации – снятия ограничений, назначения лояльных регуляторов и амнистий для участников отрасли.

Соучредители World Liberty Financial – Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, и его сыновья владеют 3,75 млрд токенов WLF.