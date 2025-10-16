USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Сколько Трампы зарабатывают на криптовалюте?

16:37

Президент США Дональд Трамп и его семья заработали свыше $1 млрд прибыли до налогов на криптовалютных проектах за последний год, что связано с криптобумом на фоне политики администрации, стимулирующей развитие отрасли. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Основными источниками прибыли семьи Трампа стали мемкоины Official Trump (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA) с доходом около $427 млн, а также токены World Liberty Financial – криптовалюта WLFI, принесшая около $550 млн, и стейблкоин USD1 с продажами свыше $2,71 млрд, при этом в расчет берется только реализованная прибыль, сообщает FT.

Для поддержания привязки USD1 к доллару World Liberty Financial обязана держать резервы, которые могли бы приносить около $40 млн процентов, если бы были инвестированы в краткосрочные казначейские облигации США, отмечают журналисты. По оценке издания, криптопроекты Трампа также увеличили его бумажный капитал, в частности, доля в Trump Media & Technology Group оценивается в $1,9 млрд.

Большинство криптовалютных активов принадлежит трасту, управляемому Дональдом Трампом-младшим, при этом президент остается единственным бенефициаром и может распоряжаться средствами после ухода с поста. Семья Трампа привлекла инвестиции из США и ОАЭ, запуская проекты на фоне благоприятной для криптовалют политики администрации – снятия ограничений, назначения лояльных регуляторов и амнистий для участников отрасли.

Соучредители World Liberty Financial – Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, и его сыновья владеют 3,75 млрд токенов WLF.

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 651
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6400
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3653
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2297
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3409
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7868
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2107
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8117
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2247
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 2530

