В Греции узаконили 13-часовой рабочий день

16:50 1525

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Принятию этого документа не помешали ни бурные уличные протесты и забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. Законопроект Министерства труда Греции, который предполагает 13-часовой рабочий день, был одобрен депутатами.

Впрочем, глава названного ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. Эту точку зрения она обосновала тем, что работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году и должен доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

Кроме того, она сослалась на отдельные случаи, когда некоторые работники сами требовали увеличения рабочего времени, трудясь 6 и 7 дней в неделю.

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 653
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6402
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3653
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2298
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3411
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7868
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2107
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8118
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2247
Арестовали кузена Асада
Арестовали кузена Асада
14:15 2530

