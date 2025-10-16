Проект «Цифровая школа» представлен на международной выставке

Платформа «Цифровая школа» была представлена в рамках международной выставки GITEX Global 2025, проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Выступая на презентации, руководитель Управления по информатизации системы образования Вюсал Ханларов рассказал участникам выставки о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Цифровая школа» по направлению искусственного интеллекта.

Как сообщает газета Azərbaycan müəllimi, решение «Цифровой помощник», применяемое на платформе «Цифровая школа», реализуется в партнерстве с Министерством науки и образования и компанией G42 Presight. Этот инновационный проект, направленный на повышение качества и доступности образования, предназначен для учащихся и учителей.

Созданные в рамках проекта помощники на основе искусственного интеллекта – «Цифровой помощник ученика» и «Цифровой помощник учителя» – оказывают персонализированную поддержку пользователям.

* «Цифровой помощник ученика» предназначен для учащихся и их родителей. Он отвечает на вопросы по предметам, помогает объяснить темы и демонстрирует интерактивный и дружелюбный подход к процессу обучения.

* «Цифровой помощник учителя» составляет ежедневные планы уроков в соответствии с национальной учебной программой, создает тесты и задания открытого типа для разных уровней сложности и оценивает ответы учащихся.

Отметим, что данный проект, реализуемый на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сентябре 2025 года между Министерством науки и образования и G42 Presight, является одной из инициатив Азербайджана в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI) и представляет собой важную веху на пути внедрения в стране инновационных технологий в сферу образования.