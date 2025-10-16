Россияне стреляют, корейцы корректируют

Северокорейские наемники, действуя с территории Курской области России, оказывают помощь ВС РФ в Сумской области – управляют беспилотниками и корректируют удары по украинским позициям. Об этом сообщает РБК‑Украина со ссылкой на сообщения Генерального штаба ВСУ.

Согласно информации, российская армия привлекла наемников из КНДР к боевым действиям против украинской армии в Сумской области. По утверждению украинской стороны, эти подразделения, направленные «режимом диктатора Ким Чен Ына», действуют с территории Курской области РФ.

«Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск», – говорится в сообщении.

В Генштабе также утверждают, что российская сторона несет значительные потери личного состава на фоне неудачного наступления в регионе. В этой связи, отмечается, Москва усиливает действия с привлечением иностранных наемников.

«Вооруженные силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны», – указали в структуре.