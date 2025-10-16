USD 1.7000
Россияне стреляют, корейцы корректируют

17:04 1122

Северокорейские наемники, действуя с территории Курской области России, оказывают помощь ВС РФ в Сумской области – управляют беспилотниками и корректируют удары по украинским позициям. Об этом сообщает РБК‑Украина со ссылкой на сообщения Генерального штаба ВСУ.

Согласно информации, российская армия привлекла наемников из КНДР к боевым действиям против украинской армии в Сумской области. По утверждению украинской стороны, эти подразделения, направленные «режимом диктатора Ким Чен Ына», действуют с территории Курской области РФ.

«Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск», – говорится в сообщении.

В Генштабе также утверждают, что российская сторона несет значительные потери личного состава на фоне неудачного наступления в регионе. В этой связи, отмечается, Москва усиливает действия с привлечением иностранных наемников.

«Вооруженные силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны», – указали в структуре.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 532
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 655
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6406
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3654
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2301
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3414
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3506
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7869
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2109
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8120
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2249

