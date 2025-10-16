Асиф рад Трампу

USD 1.7000
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф приветствовал возможное посредничество президента США Дональда Трампа в урегулировании пакистано-афганского пограничного вооруженного конфликта и нормализации отношений Исламабада и Кабула. Об этом он заявил в интервью телеканалу GeoTV.

«Во время своего первого президентского срока Трамп приложил усилия для восстановления мира между разными странами и вел переговоры о прекращении семи войн, происходивших в мире. Он - первый президент США, который ведет мирные переговоры. Мы будем рады, если Трамп согласится способствовать прекращению пакистано-афганской войны», - сказал Асиф.

6 октября премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность Трампу за урегулирование произошедшего весной обострения пакистано-индийского конфликта и оказание помощи в предотвращении полномасштабной войны в Южной Азии.

«Мы выражаем ему (Трампу – ред.) и его команде глубокую признательность за их активную роль в достижении прекращения огня. Усилия президента Трампа по установлению мира помогли предотвратить <…> войну в Южной Азии. Если бы он не вмешался своевременно и решительно, последствия полномасштабной войны были бы катастрофическими», - заявил Шариф, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений погибли по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.

15 октября пакистанский МИД заявил, что Пакистан и Афганистан достигли временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Несмотря на то что перемирие вступило в силу, столкновения на границе Пакистана и Афганистана продолжались.

