USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

«Железному Ашоту» вынесли приговор

17:18 1388

Апелляционный уголовный суд Армении решил отправить в колонию командира добровольческого отряда периода карабахской войны «Ашот Еркат» («Железный Ашот») Ашота Минасяна за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Как пишут армянские СМИ, Апелляционный уголовный суд отменил решение суда первой инстанции об условном сроке в 1 год и 10 месяцев, приговорив к лишению свободы в колонии на тот же срок.

Напомним, Ашот Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 14 ноября 2020 года по факту подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Следствие тогда сообщило, что у него нашли большое количество оружия и боеприпасов.

Были опубликованы также записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения. Вместе с ним были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат от РПА Ваграм Багдасарян и член АРФ «Дашнакцутюн» Ашот Авакян. Но в скором времени все они были освобождены за отсутствием фактов.

Генпрокуратура Армении обжаловала решения двух судебных инстанций. Кассационный суд, рассмотрев жалобу надзорного ведомства, посчитал, что нижестоящие инстанции не учли несколько ключевых обстоятельств дела, и направил его на рассмотрение в суд первой инстанции. Суд удовлетворил ходатайство следователя, и 1 декабря 2021 года Минасян был вновь арестован, однако в январе его отпустили под подписку о невыезде.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 534
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 658
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6413
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3656
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2301
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3415
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3508
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7871
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2111
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8122
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2251

ЭТО ВАЖНО

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 534
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 658
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6413
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3656
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2301
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3415
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3508
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7871
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2111
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8122
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться