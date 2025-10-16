Посол Израиля в Минздраве Азербайджана

USD 1.7000
В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Азербайджане Роненом Краусом.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Израилем. Стороны подчеркнули важность реализации совместных проектов в области медицинской науки, внедрения инновационных технологий, подготовки кадров и цифровизации системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, отметив, что передовой опыт, применяемый в системе здравоохранения Израиля, представляет интерес для нашей страны, подчеркнул важность расширения обмена опытом в этой сфере. Было отмечено наличие широких возможностей для реализации взаимовыгодных проектов в таких областях, как медицинское образование, управление больницами, телемедицина, фармацевтика, медицинские технологии и медицинский туризм, а также расширение прямых связей между ведущими медицинскими центрами и научно-исследовательскими институтами двух стран.

В свою очередь посол Ронен Краус подчеркнул, что дружеские и партнерские отношения между Израилем и Азербайджаном развиваются по восходящей линии, и сотрудничество в сфере здравоохранения является важной составляющей этих отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

