Посол Израиля в Минздраве Азербайджана

В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Азербайджане Роненом Краусом.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Израилем. Стороны подчеркнули важность реализации совместных проектов в области медицинской науки, внедрения инновационных технологий, подготовки кадров и цифровизации системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, отметив, что передовой опыт, применяемый в системе здравоохранения Израиля, представляет интерес для нашей страны, подчеркнул важность расширения обмена опытом в этой сфере. Было отмечено наличие широких возможностей для реализации взаимовыгодных проектов в таких областях, как медицинское образование, управление больницами, телемедицина, фармацевтика, медицинские технологии и медицинский туризм, а также расширение прямых связей между ведущими медицинскими центрами и научно-исследовательскими институтами двух стран.