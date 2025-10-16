Россия ударила баллистикой по учебному центру

Российские войска во время массированной атаки по Украине ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Погибли солдаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Как отметили в Оперативном командовании, для атаки российские военные использовали две баллистических ракеты. Учебное подразделение находится в тыловой и относительно спокойной части страны.

«Из-за попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими», - рассказали военные ВСУ.

Они уточнили, что в соответствии с решением главнокомандующего Александра Сырского Военная служба правопорядка уже проводит служебное расследование.