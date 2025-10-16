USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Россия ударила баллистикой по учебному центру

17:31 1127

Российские войска во время массированной атаки по Украине ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Погибли солдаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование «Юг» в Facebook.

Как отметили в Оперативном командовании, для атаки российские военные использовали две баллистических ракеты. Учебное подразделение находится в тыловой и относительно спокойной части страны.

«Из-за попадания, несмотря на оповещения, перемещение в укрытие и другие предпринятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими», - рассказали военные ВСУ.

Они уточнили, что в соответствии с решением главнокомандующего Александра Сырского Военная служба правопорядка уже проводит служебное расследование.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 535
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 660
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6418
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3656
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2302
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3415
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3510
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7872
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2111
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8126
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2251

ЭТО ВАЖНО

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 535
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 660
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6418
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3656
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2302
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3415
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3510
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7872
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2111
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8126
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться