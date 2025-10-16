Казахстан ограничил рост цен на топливо

С 16 октября в Казахстане вводится временный запрет на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Ограничения будут действовать до стабилизации уровня инфляции. Oб этом сообщил Telegram-канал правительства Казахстана.
Решение принято по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, оно должно обеспечить макроэкономическую стабильность и нивелировать негативные последствия экономических реформ.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики, антимонопольному ведомству и акиматам регионов следить за соблюдением моратория и обеспечением рынка горюче-смазочными материалами.