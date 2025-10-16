USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Казахстан ограничил рост цен на топливо

17:45 464

С 16 октября в Казахстане вводится временный запрет на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Ограничения будут действовать до стабилизации уровня инфляции. Oб этом сообщил Telegram-канал правительства Казахстана.

Решение принято по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, оно должно обеспечить макроэкономическую стабильность и нивелировать негативные последствия экономических реформ.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики, антимонопольному ведомству и акиматам регионов следить за соблюдением моратория и обеспечением рынка горюче-смазочными материалами.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 536
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 661
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6419
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3656
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2305
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3415
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3511
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7872
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2112
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8126
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2251

