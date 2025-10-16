Шатдаун ставит под угрозу ядерный арсенал США

Около 100 тысяч подрядчиков, занимающихся модернизацией ядерного арсенала США, в ближайшие дни могут не получить оплату в случае приостановки работы правительства. Об этом сообщил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

«Мы модернизируем наш арсенал ядерного оружия в министерстве энергетики, этим занимаются около 100 000 подрядчиков. Они не государственные служащие, а подрядчики. Поэтому они не получат задолженность по зарплате. Мы платили им до сегодняшнего дня, но начиная с завтрашнего дня, максимум с понедельника, мы не сможем платить этим работникам», – заявил Райт телеканалу Bloomberg.

Министр отметил, что в случае затяжного шатдауна подрядчики могут сменить место работы и прекратить участие в программе модернизации ядерного арсенала США.