Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Шатдаун ставит под угрозу ядерный арсенал США

17:52 411

Около 100 тысяч подрядчиков, занимающихся модернизацией ядерного арсенала США, в ближайшие дни могут не получить оплату в случае приостановки работы правительства. Об этом сообщил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

«Мы модернизируем наш арсенал ядерного оружия в министерстве энергетики, этим занимаются около 100 000 подрядчиков. Они не государственные служащие, а подрядчики. Поэтому они не получат задолженность по зарплате. Мы платили им до сегодняшнего дня, но начиная с завтрашнего дня, максимум с понедельника, мы не сможем платить этим работникам», – заявил Райт телеканалу Bloomberg.

Министр отметил, что в случае затяжного шатдауна подрядчики могут сменить место работы и прекратить участие в программе модернизации ядерного арсенала США.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 539
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 663
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6426
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3657
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2305
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3417
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3512
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7873
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2114
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8128
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2252

