Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?

Как уже сообщалось, 15 октября правительство Великобритании утвердило очередной пакет санкций против России. В него вошли компании, чья деятельность поддерживает энергетический сектор России, юридические и физические лица, участвующие в продаже РФ военного оборудования и технологий, организации, задействованные в поддержке российского финансового сектора, а также танкеры, входящие в состав так называемого «теневого флота».
Ряд международных СМИ, комментируя новый санкционный пакет Великобритании, утверждает, что в списке фигурирует также группа азербайджанских бизнесменов, и называет имена Года Нисанова, Зараха Илиева, Вахида Алекперова, менеджеры нефтетрейдерских компаний и другие.
Однако редакция haqqin.az уточнила, что эти источники ошибочно ссылались на базу данных, которая охватывает все введенные Великобританией санкции против России. В результате возникло ошибочное мнение, будто указанные лица, находившиеся под санкциями, попали в новый список.
Редакция haqqin.az уточняет, что новый санкционный список был опубликован на официальном сайте МИД Великобритании, и в нем фигурирует только одно имя, опосредованно связанное с Азербайджаном. Это гражданка Сингапура Нармина Дадашева (1982 г.р.), владеющая компанией ALT Capital PTE Ltd.
Правительство Великобритании указывает, что Нармина Дадашева, владея или контролируя (или работая в качестве директора, доверительного управляющего) в компании ALT CAPITAL PTE LTD, участвует (или участвовала) в дестабилизации Украины, создании угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости этой страны.
На сайте также указано, что финансово-технологическая компания ALT Capital, головной офис которой расположен в Сингапуре, была основана в 2016 году «командой опытных и преданных своему делу специалистов».
«В нашем портфеле, - указывается на сайте этой компании, - есть инвестиции в следующие финансовые технологии - искусственный интеллект, автономный алгоритмический трейдинг, блокчейн-технологии. Мы постоянно продолжаем исследования и разработки, чтобы поддерживать репутацию лидера в области финансовых технологий и торговых стратегий, что принесет пользу всем нашим сторонникам».
Среди менеджеров компании ALT CAPITAL PTE LTD фигурируют также лица российского происхождения — Владислав Громов и Кирилл Захаров. Имя Громова фигурирует в санкционном списке вместе с Нарминой Дадашевой.
В открытых источниках отсутствует подробная информация о том, какую роль эта сингапурская компания сыграла в нарушении финансовых санкций, введенных против России.