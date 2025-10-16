Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?

Как уже сообщалось, 15 октября правительство Великобритании утвердило очередной пакет санкций против России. В него вошли компании, чья деятельность поддерживает энергетический сектор России, юридические и физические лица, участвующие в продаже РФ военного оборудования и технологий, организации, задействованные в поддержке российского финансового сектора, а также танкеры, входящие в состав так называемого «теневого флота».

Ряд международных СМИ, комментируя новый санкционный пакет Великобритании, утверждает, что в списке фигурирует также группа азербайджанских бизнесменов, и называет имена Года Нисанова, Зараха Илиева, Вахида Алекперова, менеджеры нефтетрейдерских компаний и другие.

Однако редакция haqqin.az уточнила, что эти источники ошибочно ссылались на базу данных, которая охватывает все введенные Великобританией санкции против России. В результате возникло ошибочное мнение, будто указанные лица, находившиеся под санкциями, попали в новый список.