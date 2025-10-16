Европа полностью откажется от российских нефти и газа

Профильный комитет Европейского парламента (ЕП) поддержал поэтапный полный запрет на нефть, газ и нефтепродукты из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заключение новых контрактов на поставки российского газа будет запрещено с 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026-го, а долгосрочные - до 2027-го соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти в страны Европейского союза со следующего года.

Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета Евросоюза и Европейской комиссии. После состоится формальное голосование на пленарной сессии ЕП и утверждение Советом ЕС.