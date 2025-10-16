Уникальная операция азербайджанских и китайских врачей

16 октября в рамках международного мероприятия «Роботизированный хирургический мост-2025», проходящего под девизом «Технологии не знают границ: мы объединяемся ради здоровья», произошло беспрецедентное инновационное событие в истории азербайджанского здравоохранения. Впервые азербайджанские и китайские хирурги провели дистанционную и одновременно роботизированную операцию пациенту.

Операция была проведена на реальном пациенте, находящемся в Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Операция проходила в Баку, однако и азербайджанская, и китайская хирургические бригады одновременно присоединились к операции и провели ее совместно благодаря международному технологическому мосту.

Выступая на мероприятии, организованном перед операцией, заведующий отделом онкогинекологии Национального центра онкологии доктор философии по медицине Шамистан Алиев отметил, что благодаря проводимой в последние годы политике границы между нами и другими государствами не создают препятствий при совместной работе в политической, экономической, культурной и других сферах, а, напротив, играют роль моста.

Он продолжил свою мысль следующим образом: «Наша сегодняшняя встреча в Национальном центре онкологии - очень историческое и значимое событие для истории нашей медицины. Под руководством генерального директора Центра академика Джамиля Алиева налаживается международное сотрудничество с ведущими мировыми медицинскими центрами».