Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов

Начальник генерального штаба йеменских хуситов Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари убит «при исполнении своих обязанностей». Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на самих хуситов.

Не обвиняя Израиль в его убийстве, хуситы заявили, что конфликт не закончился, а Израиль «получит должное наказание за совершенные им преступления». Обстоятельства гибели аль-Гамари в сообщении телеканала не указываются.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари (справа)

Хуситы подтвердили факт гибели аль-Гамари спустя месяцы после сообщений о его ранении в результате удара ВВС Израиля. Генерал-майор аль-Гамари координировал военные кампании, включая ракетные и беспилотные удары в Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиле, руководил наступательными операциями в провинции Мариб в 2021–2022 годах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал в своем аккаунте в X пост с комментарием по поводу гибели аль-Гамари: «Террористическая организация хуситов объявила, что начальник штаба хуситов, подвергшийся атаке в ходе мощного первого удара, скончался от ран, присоединившись к своим товарищам по «оси зла»… Я поблагодарил начальника военной разведки [АМАН] генерал-майора Шломи Биндера и остальных сотрудников управления за отличную работу, которую они проделали».

В заявлении, опубликованном от имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, говорится: «Карающая длань Государства Израиль настигнет всех тех, кто пытался причинить нам вред и поставил перед собой цель уничтожить Израиль. Еще один начальник генштаба был ликвидирован, пополнив список командиров террористов, пытавшихся причинить нам вред. Мы настигнем их всех».

В августе ЦАХАЛ нанес более 10 ударов по столице Йемена. Целью атаки были лидеры хуситов, собравшиеся на совещание. Удар был нанесен во время встречи чиновников правительства, собравшихся, чтобы послушать выступление лидера движения «Ансар Аллах». В результате атаки погибли несколько человек, в том числе «глава правительства» хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Начальника Генштаба аль-Гамари пытались ликвидировать еще в ночь на 14 июня. Сообщалось, что именно он тогда был целью израильского удара по Сане, но отделался легким ранением.

Хуситы контролируют столицу Сану, западную и северную часть Йемена, где проживают более 20 млн человек, или около 70% населения Йемена.

