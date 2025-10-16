Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным

Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Ранее о планах лидеров провести разговор сообщил Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, президенты планируют обсудить войну в Украине перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 18 августа.

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. Президенты уже говорили по телефону дважды, обсуждая в том числе возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писало, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.