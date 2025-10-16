USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным

Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Ранее о планах лидеров провести разговор сообщил Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, президенты планируют обсудить войну в Украине перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 18 августа.

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. Президенты уже говорили по телефону дважды, обсуждая в том числе возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писало, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в четверг проведут телефонный разговор перед встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу, передает издание Axios со ссылкой на источник.

В Кремле ранее в четверг сообщали, что вечером Путин может провести международный телефонный разговор. С кем он планируется, не уточнялось.

Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Путин и слил Рамиза Мехтиева
США хуже, чем СССР
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Растерзать команду Пезешкиана!
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Кто возглавил Одессу?
