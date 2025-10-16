Судьба Асада за семью печатями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, обсуждали ли президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Владимир Путин судьбу сбежавшего в Москву Башара Асада.

Как сообщает «Коммерсант», на брифинге Песков сказал, что комментариев о том, выдадут ли Асада Дамаску, у Кремля нет.

Переговоры Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа прошли в Кремле накануне. Это была первая встреча двух политиков, она длилась 2,5 часа. Тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров Путина с Ахмедом аш-Шараа, сообщил Песков, не приводя подробностей.

По информации немецкого издания Zeit, Башар Асад сейчас живет вместе с семьей в «Москва-Сити».