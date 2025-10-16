USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Судьба Асада за семью печатями

18:37 373

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, обсуждали ли президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Владимир Путин судьбу сбежавшего в Москву Башара Асада.

Как сообщает «Коммерсант», на брифинге Песков сказал, что комментариев о том, выдадут ли Асада Дамаску, у Кремля нет.

Переговоры Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа прошли в Кремле накануне. Это была первая встреча двух политиков, она длилась 2,5 часа. Тема судьбы российских военных баз в Сирии фигурировала в повестке переговоров Путина с Ахмедом аш-Шараа, сообщил Песков, не приводя подробностей.

По информации немецкого издания Zeit, Башар Асад сейчас живет вместе с семьей в «Москва-Сити».

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 551
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 668
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6440
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3657
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2310
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3427
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3513
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7876
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2118
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8135
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2255

