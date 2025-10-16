USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Украинцы разбили российскую колонну бронетехники

18:52 236

Вооруженные силы Украины отбили атаку бронированной техники россиян на Добропольском направлении: уничтожены 9 и повреждены 4 единицы бронетехники, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на 1-й корпус Нацгвардии «Азов».

«16 октября благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем атака… была сорвана. В результате уничтожены 9 и повреждены 4 единицы бронетехники российских… войск», - говорится в сообщении украинских военных.

Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным
Белый дом подтвердил: перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным обновлено 18:59
18:59 554
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 669
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 6443
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 3657
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2311
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 3427
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 3513
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 7876
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2119
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
Рамизу Мехтиеву стало плохо?
12:05 8135
Кто возглавил Одессу?
Кто возглавил Одессу?
14:21 2255

