Украинцы разбили российскую колонну бронетехники

Вооруженные силы Украины отбили атаку бронированной техники россиян на Добропольском направлении: уничтожены 9 и повреждены 4 единицы бронетехники, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на 1-й корпус Нацгвардии «Азов».
«16 октября благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем атака… была сорвана. В результате уничтожены 9 и повреждены 4 единицы бронетехники российских… войск», - говорится в сообщении украинских военных.
Enemy Attacks on Shakhove and Volodymyrivka Repelled— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) October 16, 2025
On October 16, the enemy launched another attempt at a large-scale mechanized assault on Dobropillia in the Ocheretyne sector. Their ultimate objective was to capture the settlement of Shakhove. pic.twitter.com/R4H8L2wNNb