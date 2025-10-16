Задержали известного в Армении адвоката

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) задержали известного в стране адвоката Александра Кочубаева прямо в здании суда, сообщают армянские СМИ.
Кочубаева увезли из здания суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников.
Пока неизвестно, куда доставили Кочубаева.
Предположительно, причиной задержания адвоката мог стать пост, опубликованный Кочубаевым в социальных сетях на фоне ареста священнослужителей. Официальных заявлений от СНБ или палаты адвокатов Армении пока нет.