Задержали известного в Армении адвоката

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) задержали известного в стране адвоката Александра Кочубаева прямо в здании суда, сообщают армянские СМИ.

Кочубаева увезли из здания суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников.

Пока неизвестно, куда доставили Кочубаева.

Предположительно, причиной задержания адвоката мог стать пост, опубликованный Кочубаевым в социальных сетях на фоне ареста священнослужителей. Официальных заявлений от СНБ или палаты адвокатов Армении пока нет.

