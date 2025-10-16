Арестован майор Хагвердиев

В Бакинский военный суд поступило представление об избрании меры пресечения в отношении начальника дома отдыха Министерства обороны майора Ильхама Хагвердиева.

Как стало известно haqqin.az, Бакинский военный суд, рассмотрев представление, удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Хагвердиева меру пресечения в виде ареста на 2 месяца и 20 дней.

Ильхам Хагвердиев был задержан сегодня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджана.