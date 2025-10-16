Фидан и Рубио созвонились: обсудили Газу, Сирию, Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщили в МИД Турции.

Согласно сообщению, собеседники обсудили ситуацию в секторе Газа. Министры также обменялись мнениями о событиях в Сирии, вопросах, связанных с переговорами по иранской ядерной программе, войне РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении войны России против Украины. Турция неоднократно выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины. Три раунда переговоров прошли в этом году в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля.