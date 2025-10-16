USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Фидан и Рубио созвонились: обсудили Газу, Сирию, Украину

19:33 310

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщили в МИД Турции.

Согласно сообщению, собеседники обсудили ситуацию в секторе Газа. Министры также обменялись мнениями о событиях в Сирии, вопросах, связанных с переговорами по иранской ядерной программе, войне РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении войны России против Украины. Турция неоднократно выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины. Три раунда переговоров прошли в этом году в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля.

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1440
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4102
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2713
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1462
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9213
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4050
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2948
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4508
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4188
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8211
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2596

ЭТО ВАЖНО

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1440
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4102
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2713
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1462
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9213
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4050
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2948
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4508
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4188
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8211
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться