Суд над Набиевым: обвиняется в финансировании терроризма

В Баку начинается судебный процесс по уголовному делу Намика Набиева, арестованного Службой государственной безопасности и обвиняемого в финансировании терроризма.

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Нигяр Имановой. Подготовительное заседание назначено на 28 октября.

Намик Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) УК Азербайджана. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.