В Доме Азербайджана заявили, что кража и сопутствующий ей акт вандализма произошли вскоре после публикации в интернете информации о недавнем мирном процессе между Баку и Ереваном. Организация считает, что время совершения преступления указывает на его политическую подоплеку, и призывает очевидцев обратиться в полицию. Центр сообщил, что подал официальное заявление в правоохранительные органы и призвал всех, кто располагает сведениями или видеозаписями, связанными с инцидентом, передать их следствию. Общественная организация охарактеризовала кражу как преднамеренный акт, наносящий ущерб азербайджанской диаспоре и угрожающий безопасности граждан.

С фасада Дома Азербайджана в Торонто (Канада) украден флаг Азербайджана. Инцидент произошел в июле. Несмотря на то, что азербайджанская община Торонто обратилась в полицию, флаг до сих пор не найден. Существуют различные версии относительно того, кто мог организовать кражу.

Кража стала продолжением серии инцидентов, связанных с Домом Азербайджана в Канаде. Местные СМИ и диаспорские издания ранее сообщали о провокациях и актах вандализма, происходивших в Торонто, часто на фоне региональной напряженности между Азербайджаном и Арменией. Власти были уведомлены и о тех случаях.

Международное еврейское информационное агентство THEJ.ca, действующее в Канаде, сообщает, что данный инцидент может быть связан с укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем за последние годы. На фоне развития межгосударственных отношений между двумя странами активно сотрудничают также азербайджанская и еврейская общины в Канаде. Поэтому не исключено, что за кражей флага с фасада Дома Азербайджана могут стоять антиизраильские группы, действующие в Торонто.

Также отмечается, что кража флага произошла на фоне шагов, предпринятых за последние месяцы в направлении подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Некоторые диаспорские группы в Торонто приветствовали эти шаги, тогда как другие выступили против.

Напомним, армянская диаспора в США также выступает против мирного соглашения и ведет пропаганду за включение в него положений о возвращении армян в Карабах и предоставлении им особого статуса.

Защитники азербайджанской общины в Торонто заявили, что кража национальных символов подрывает местную сплоченность и запугивает меньшинства. Они призвали муниципальных руководителей и правоохранительные органы серьезно отнестись к краже и усилить защиту общественных учреждений, проводящих культурные и общественные мероприятия. Защитники также призвали жителей сохранять любые записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь установить личности подозреваемых.

Полиция Торонто пока не опубликовала публичное заявление по поводу инцидента. В аналогичных случаях, связанных с национальной символикой или провокационными изображениями, полиция иногда классифицировала расследования как мотивированные ненавистью, если есть доказательства того, что преступление было совершено по предвзятым мотивам. Власти просят всех, у кого есть соответствующие видеозаписи, фотографии или информация свидетелей, связаться с местным отделением.

У еврейской и произраильски настроенной аудитории Торонто этот эпизод усиливает опасения по поводу возможного перетекания международных споров на улицы Канады. Учитывая стратегические отношения Азербайджана с Израилем и значимость как азербайджанской, так и армянской диаспор в городе, местные лидеры заявили, что для обеспечения общественной безопасности необходимы оперативные и прозрачные действия полиции и публичное осуждение преступлений на почве предвзятости.

Дом Азербайджана вновь обратился к жителям с просьбой предоставить информацию и поблагодарил их за поддержку. Организация заявила, что заказала новые флаги и будет сотрудничать с полицией и местными партнерами для усиления безопасности на объекте и обеспечения того, чтобы центр оставался безопасным местом для проведения культурных мероприятий и гражданской активности.