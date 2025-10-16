Главным тренером сборной Азербайджана по плаванию назначен швейцарский специалист

Специалист более чем с 15-летним опытом работы, Габрило трудился в разных странах мира — в Швейцарии, США, Израиле, Румынии, Чехии, на Филиппинах, в Австралии. Под его руководством выступающие индивидуально спортсмены и сборные завоевывали медали на чемпионатах Европы и мира, а также выходили в финалы Олимпийских игр.

Карьеру профессионального тренера 44-летний специалист начал в Швейцарии, где в 2010–2017 годах занимал различные должности в системе федерации плавания этой страны: был менеджером команды, главным тренером и руководителем Центра высоких достижений. Позднее он возглавил национальную сборную Израиля и входил в состав руководства делегации этой страны на Олимпийских играх в Токио-2020.