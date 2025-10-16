Главным тренером сборной Азербайджана по плаванию назначен швейцарский специалист

USD 1.7000
Швейцарец Лука Габрило назначен главным тренером национальной сборной Азербайджана по плаванию. Об этом сообщили в Федерации плавания Азербайджана.

Специалист более чем с 15-летним опытом работы, Габрило трудился в разных странах мира — в Швейцарии, США, Израиле, Румынии, Чехии, на Филиппинах, в Австралии. Под его руководством выступающие индивидуально спортсмены и сборные завоевывали медали на чемпионатах Европы и мира, а также выходили в финалы Олимпийских игр.

Карьеру профессионального тренера 44-летний специалист начал в Швейцарии, где в 2010–2017 годах занимал различные должности в системе федерации плавания этой страны: был менеджером команды, главным тренером и руководителем Центра высоких достижений. Позднее он возглавил национальную сборную Израиля и входил в состав руководства делегации этой страны на Олимпийских играх в Токио-2020.

Кроме того, Лука Габрило работал в Международной лиге плавания (ISL), где занимал должность главного тренера команды Team Iron. Под его руководством команда, состоящая из 36 высококлассных спортсменов из разных стран мира, успешно выступала в лиге и добилась ряда значимых результатов.

Накануне, после 12 лет работы, Рашад Абдурахманов покинул пост главного тренера национальной сборной и был назначен советником Федерации.

