USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Начался суд над обвиняемыми в госизмене

Инара Рафикгызы
20:26 1454

В четверг, 16 октября, состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене путем шпионажа в пользу представителей иностранной спецслужбы.

Как стало известно haqqin.az, на заседании, которое прошло в Бакинском военном суде под председательством Билала Мамедова, были уточнены анкетные данные обвиняемых. Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение. Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

Отметим, вышеуказанные лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности. Против них выдвинуто обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1455
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4106
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2718
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1463
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9221
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4051
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2950
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4512
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4188
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8213
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2598

ЭТО ВАЖНО

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1455
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4106
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2718
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1463
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9221
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4051
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2950
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4512
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4188
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8213
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться