Начался суд над обвиняемыми в госизмене

В четверг, 16 октября, состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене путем шпионажа в пользу представителей иностранной спецслужбы.

Как стало известно haqqin.az, на заседании, которое прошло в Бакинском военном суде под председательством Билала Мамедова, были уточнены анкетные данные обвиняемых. Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение. Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

Отметим, вышеуказанные лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности. Против них выдвинуто обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.