За счет НАТО: Украина получила американское оружие

20:39

Две партии профинансированного Европой американского вооружения уже доставлено в Украину, сообщил агентству Bloomberg неназванный украинский чиновник.

По его данным, две следующие партии уже «находятся в стадии подготовки».

«Украинский чиновник сообщил, что еще семь стран намерены участвовать в финансировании следующих поставок оружия, добавив, что две первые партии уже были доставлены, в то время как две следующие находились в стадии подготовки», — говорится в публикации агентства.

В сентябре представитель НАТО в Украине Патрик Тернер сообщал, что Украина уже получила первые партии американских вооружений, закупленных в рамках нового соглашения с НАТО. Речь идет о четырех пакетах в рамках «Списка приоритетных потребностей Украины» (PURL). 16 сентября Reuters писало, что США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины.

