Трагедия в Товузе: убил супругу, потом — себя

В Товузе возбуждено уголовное дело в связи с умышленным убийством 29-летней местной жительницы, сообщили в районной прокуратуре.
Согласно сообщению, 16 октября в прокуратуру района поступила информация об убийстве в селе Эюблу Матанет Гаджизаде, 1996 года рождения. В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Сабухи Гаджизаде (1993 г.р.) совершил умышленное убийство супруги, а затем покончил с собой.
В прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.