Трагедия в Товузе: убил супругу, потом — себя

20:55 469

В Товузе возбуждено уголовное дело в связи с умышленным убийством 29-летней местной жительницы, сообщили в районной прокуратуре.

Согласно сообщению, 16 октября в прокуратуру района поступила информация об убийстве в селе Эюблу Матанет Гаджизаде, 1996 года рождения. В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Сабухи Гаджизаде (1993 г.р.) совершил умышленное убийство супруги, а затем покончил с собой.

В прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1459
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4111
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2725
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1464
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9224
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4052
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2950
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4515
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4189
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8213
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2599

