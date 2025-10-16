Лариджани передал Путину послание от Хаменеи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом Лариджани сообщил в своих соцсетях.

Кроме того, Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения, экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Ранее Лариджани встречался в России с Путиным в июле. Иранский политик тогда передал оценки руководства Ирана насчет обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы, сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.