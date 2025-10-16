USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Лариджани передал Путину послание от Хаменеи

21:07 127

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом Лариджани сообщил в своих соцсетях.

Кроме того, Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения, экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Ранее Лариджани встречался в России с Путиным в июле. Иранский политик тогда передал оценки руководства Ирана насчет обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы, сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1463
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4115
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2732
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1466
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9231
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4052
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2951
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4516
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4189
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8214
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2600

ЭТО ВАЖНО

Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 1463
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 4115
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 2732
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов
Спустя месяцы признали: убит глава генштаба хуситов новость дополнена
18:08 1466
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 9231
США хуже, чем СССР
США хуже, чем СССР горячая тема; все еще актуально
10:16 4052
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
Президент Сирии зовет российские войска против Израиля
16:10 2951
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом»
Алиев: «Недоразумения с Францией остались в прошлом» фото
16:05 4516
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4189
Растерзать команду Пезешкиана!
Растерзать команду Пезешкиана! наша корреспонденция
02:14 8214
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
Экс-дипломату Велиеву вынесли приговор
15:49 2600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться