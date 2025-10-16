Вертолеты спецназа США у побережья Венесуэлы

Авиация была замечена менее чем в 90 милях от побережья Венесуэлы (около 150 км). Такие выводы газета сделала, исходя из кадров, на которых ударные вертолеты MH-6 Little Bird и MH-60 Black Hawk были запечатлены над открытой водой в районе нефтегазовых платформ. Анализ кадров показал, что они были сделаны у северо-восточного побережья Тринидада и Тобаго — островного государства близ Венесуэлы. Кроме того, указывает издание, в этом районе было замечено коммерческое судно MV Ocean Trader, переоборудованное в плавучую базу для спецназа.

Источник газеты заявил, что вертолеты принимали участие в учениях. В начале октября венесуэльский министр обороны Владимир Падрино сообщал, что системы ПВО страны зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны.

Как сообщает газета, за последние дни военные США поразили по меньшей мере пять лодок, перевозивших, по их словам, наркотики в международных водах, в результате погибли не менее 27 человек.

Еще один собеседник WP призвал не воспринимать эти полеты как учения при подготовке сухопутного вторжения в Венесуэлу.

Пентагон отказался комментировать эти данные.

США в августе направили военные корабли к берегам Венесуэлы, в сентябре стали атаковать суда, на которых, по данным Вашингтона, перемещались «наркотеррористы». О последнем ударе президент Дональд Трамп сообщил 14 октября. На следующий день стало известно, что он дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.