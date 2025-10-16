USD 1.7000
Новость дня
Вертолеты спецназа США у побережья Венесуэлы

Вертолеты элитного подразделения спецопераций ВС США в последние дни действовали в Карибском море близ побережья Венесуэлы, пишет The Washington Post (WP).

Авиация была замечена менее чем в 90 милях от побережья Венесуэлы (около 150 км). Такие выводы газета сделала, исходя из кадров, на которых ударные вертолеты MH-6 Little Bird и MH-60 Black Hawk были запечатлены над открытой водой в районе нефтегазовых платформ. Анализ кадров показал, что они были сделаны у северо-восточного побережья Тринидада и Тобаго — островного государства близ Венесуэлы. Кроме того, указывает издание, в этом районе было замечено коммерческое судно MV Ocean Trader, переоборудованное в плавучую базу для спецназа.

Источник газеты заявил, что вертолеты принимали участие в учениях. В начале октября венесуэльский министр обороны Владимир Падрино сообщал, что системы ПВО страны зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны.

Как сообщает газета, за последние дни военные США поразили по меньшей мере пять лодок, перевозивших, по их словам, наркотики в международных водах, в результате погибли не менее 27 человек.

Еще один собеседник WP призвал не воспринимать эти полеты как учения при подготовке сухопутного вторжения в Венесуэлу.

Пентагон отказался комментировать эти данные.

США в августе направили военные корабли к берегам Венесуэлы, в сентябре стали атаковать суда, на которых, по данным Вашингтона, перемещались «наркотеррористы». О последнем ударе президент Дональд Трамп сообщил 14 октября. На следующий день стало известно, что он дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3335
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5386
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1043
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1149
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1411
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11097
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3079
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4650
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 5997
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3311
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4396

