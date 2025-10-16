USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Закир Гаралов в черном списке

21:52 3339

Две компании, входящие в группу компаний Akkord, включены в список рисковых налогоплательщиков, сообщает Teleqraf.

Речь идет о компаниях ООО Akkord Qum и ООО Akkordian Traden. У последней в настоящее время есть налоговая задолженность в размере более 110 тыс. манатов.

Кроме того, еще у одной структуры группы — Akkord Hydrotechnical Construction Company — есть крупная задолженность перед налоговыми органами: 1 млн 194 тыс. манатов.

Помимо этого, компании неоднократно штрафовали за несвоевременное предоставление налоговой отчетности или заменяющих ее справок, как того требует Налоговый кодекс Азербайджана.

Группа компаний Akkord принадлежит бывшему генпрокурору Азербайджана Закиру Гаралову.

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3340
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5387
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1045
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1150
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1412
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11098
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3079
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4650
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 5998
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3311
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4400

