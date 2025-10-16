Закир Гаралов в черном списке

Две компании, входящие в группу компаний Akkord, включены в список рисковых налогоплательщиков, сообщает Teleqraf.

Речь идет о компаниях ООО Akkord Qum и ООО Akkordian Traden. У последней в настоящее время есть налоговая задолженность в размере более 110 тыс. манатов.

Кроме того, еще у одной структуры группы — Akkord Hydrotechnical Construction Company — есть крупная задолженность перед налоговыми органами: 1 млн 194 тыс. манатов.

Помимо этого, компании неоднократно штрафовали за несвоевременное предоставление налоговой отчетности или заменяющих ее справок, как того требует Налоговый кодекс Азербайджана.

Группа компаний Akkord принадлежит бывшему генпрокурору Азербайджана Закиру Гаралову.