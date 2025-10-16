USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

После разговора Трампа и Путина российский рынок акций взлетел

22:03 1067

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на торгах в четверг вырос почти на 5,19% к закрытию вечерней сессии и достиг отметки 2671,54 пункта, передает РБК.

К 21:29 по Баку рост ускорился до 6,45%, индекс Мосбиржи смог подняться выше отметки 2700 пунктов.

Рынок акций отыгрывает итоги телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Белый дом сообщил, что разговор Путина и Трампа был «хорошим и продуктивным». Стороны договорились провести встречу на высоком уровне на следующей неделе.

Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом был достигнут большой прогресс. Он также сообщил, что встретится с Путиным «в согласованном месте, в Будапеште».

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3343
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5387
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1047
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1151
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1413
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11099
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3080
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4650
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 5998
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3311
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4400

ЭТО ВАЖНО

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3343
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5387
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1047
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1151
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1413
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11099
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3080
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4650
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 5998
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3311
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4400
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться