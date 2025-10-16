После разговора Трампа и Путина российский рынок акций взлетел

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на торгах в четверг вырос почти на 5,19% к закрытию вечерней сессии и достиг отметки 2671,54 пункта, передает РБК.

К 21:29 по Баку рост ускорился до 6,45%, индекс Мосбиржи смог подняться выше отметки 2700 пунктов.

Рынок акций отыгрывает итоги телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Белый дом сообщил, что разговор Путина и Трампа был «хорошим и продуктивным». Стороны договорились провести встречу на высоком уровне на следующей неделе.

Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом был достигнут большой прогресс. Он также сообщил, что встретится с Путиным «в согласованном месте, в Будапеште».