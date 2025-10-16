USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Российский переговорщик уйдет в отставку

22:12 1410

С должности заместителя министра обороны РФ уйдет генерал-полковник Александр Фомин, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Причины отставки издание не уточняет. Фомин занимает должность заместителя министра обороны с января 2017 года. В 2022 году он входил в переговорную группу с Украиной. В 2025 году также был включен в число российских переговорщиков.

В Минобороны Фомин курирует вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества. По информации РБК, на посту заместителя министра обороны 66-летнего Фомина сменит 42-летний первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед, с 2004 года работал на различных должностях в министерстве промышленности и торговли.

О том, что Осьмаков станет заместителем министра обороны Андрея Белоусова, сообщала в начале сентября газета «Ведомости».

