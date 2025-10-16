Суперъяхта Керимова ушла с молотка

Министерство юстиции США выставило 106-метровое судно на закрытый аукцион, завершившийся 10 сентября, и продало его неизвестному покупателю, подтвердили в Службе федеральных маршалов. Сумма сделки не раскрывается.

По оценке Минюста США, стоимость Amadea достигала $300 млн, при этом последняя независимая оценка снизила ее до $230 млн. Американские власти хотели как можно скорее продать Amadea, так как содержание яхты обходилось налогоплательщикам почти в $1 млн в месяц: на оплату экипажа, топлива и страховки.

Яхта была арестована в мае 2022 года на Фиджи по запросу США в связи с санкциями против Керимова, а затем отбуксирована в Сан-Диего. В июне 2025 года федеральный суд Нью-Йорка разрешил продажу Amadea.

Яхта построена немецкой верфью Lürssen, здесь есть шесть палуб, бассейн, джакузи, две SPA-зоны, вертолетная площадка, кинотеатр, конференц-зал, тренажерный зал, винный погреб и аквариум для лобстеров. Центральное место занимает уникальный рояль Pleyel, расписанный вручную и украшенный 24-каратным золотом.

Экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов заявлял, что именно он является владельцем Amadea. В апреле 2025 года он просил суд приостановить продажу яхты и запретить реализацию по цене ниже $230 млн до рассмотрения апелляции. Худайнатов утверждал, что аукцион по заниженной стоимости «нанесет ущерб» владельцу. Судья Окружного суда США Дейл Хо отклонил эти аргументы, отметив, что задержка продажи нанесла бы ущерб государству: содержание Amadea за три года обошлось США более чем в $30 млн.