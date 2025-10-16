Звонок Путина Трампу: версия Кремля

Главы двух стран, по его словам, большую часть времени обсуждали российско-украинскую войну.

Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся по инициативе российской стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — приводят российские СМИ слова Ушакова.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сказал Ушаков.

По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — сказал Ушаков.

Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».

Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал он.

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место — Будапешт.

Путин поблагодарил первую леди США Меланию за ее участие в разрешение проблемы детей из зоны конфликта, добавил помощник президента РФ.