Путин и слил Рамиза Мехтиева
Звонок Путина Трампу: версия Кремля

Звонок Путина Трампу: версия Кремля

22:50 1055

Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся по инициативе российской стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Главы двух стран, по его словам, большую часть времени обсуждали российско-украинскую войну.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — приводят российские СМИ слова Ушакова.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сказал Ушаков.

По его словам, представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой саммита, который, как сообщил президент США, состоится в Будапеште. «Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — сказал Ушаков.

Телефонная беседа Трампа и Путина была «содержательной», заявил Ушаков: «Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной».

Президенты России и США в телефонном разговоре также затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал журналистам Ушаков.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал он.

Отвечая на вопрос, отложит ли Трамп решение по «Томагавкам» до анонсированной встречи с Путиным, Ушаков сказал, что американский президент намерен учесть соображения, высказанные Путиным в разговоре, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Дата встречи Путина и Трампа пока неизвестна, но выбрано место — Будапешт.

Путин поблагодарил первую леди США Меланию за ее участие в разрешение проблемы детей из зоны конфликта, добавил помощник президента РФ. 

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3356
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5390
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1056
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1160
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1415
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11100
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3084
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4651
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 6003
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3317
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4405
