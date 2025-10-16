USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Подписаться на уведомления
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Новость дня
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Трамп пригрозил ХАМАС: «У нас не будет иного выбора...»

23:10 215

Президент США Дональд Трамп обвинил ХАМАС в убийствах людей в секторе Газа и пригрозил принять силовые меры против движения.

«Если ХАМАС продолжит убивать людей в секторе Газа, что не соответствует договоренностям, у нас не будет иного выбора, кроме как войти и убить их», - написал американский лидер в Truth Social, не приведя подробностей.

Reuters ранее сообщило со ссылкой на представителей вашингтонской администрации, что власти США будут следить за тем, чтобы жителей сектора Газа не принуждали покинуть территорию анклава. В публикации также отмечается, что США ведут переговоры о создании безопасных зон внутри анклава на фоне сообщений о том, что на этой неделе сторонники ХАМАС убили в городе Газа семерых палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с властями Израиля.

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3361
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5391
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1057
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1163
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1416
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11101
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3086
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4651
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 6003
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3320
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4406

ЭТО ВАЖНО

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3361
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5391
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1057
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1163
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1416
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11101
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3086
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4651
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 6003
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3320
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться