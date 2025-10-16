Трамп пригрозил ХАМАС: «У нас не будет иного выбора...»

Президент США Дональд Трамп обвинил ХАМАС в убийствах людей в секторе Газа и пригрозил принять силовые меры против движения.

«Если ХАМАС продолжит убивать людей в секторе Газа, что не соответствует договоренностям, у нас не будет иного выбора, кроме как войти и убить их», - написал американский лидер в Truth Social, не приведя подробностей.

Reuters ранее сообщило со ссылкой на представителей вашингтонской администрации, что власти США будут следить за тем, чтобы жителей сектора Газа не принуждали покинуть территорию анклава. В публикации также отмечается, что США ведут переговоры о создании безопасных зон внутри анклава на фоне сообщений о том, что на этой неделе сторонники ХАМАС убили в городе Газа семерых палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с властями Израиля.