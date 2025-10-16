Секретные операции ЦРУ. К чему это?

В среду президент Дональд Трамп сообщил нации и всему миру о том, что он разрешил ЦРУ начать секретные операции против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Одновременно он сказал, что рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по венесуэльской территории. Похоже, что Трамп всерьез взялся за Мадуро и дело не ограничится, как это предполагалось раньше, лишь бряцанием оружием у берегов этой страны. В Пуэрто-Рико размещены около 10 тысяч военнослужащих, около 6 тысяч морских пехотинцев из корпуса специальных операций находится на 8 кораблях в этом квадрате. В Карибах размещены истребители-невидимки F-35 B, дроны MQ- 9 Reaper и другое современное оружие. Трамп при этом на сегодняшний день исключает намерение силой добиться свержения Мадуро. Тем не менее, по сведениям из разных источников двое высокопоставленных сотрудников в команде Трампа все же рассматривают возможность свержения Мадуро, который для них является нелегитимным лидером, «укравшим» выборы 2024 года. Это - государственный секретарь и одновременно помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

В последние несколько дней США потопили уже шесть лодок с предполагаемыми контрабандистами наркотиков, в результате число убитых составило уже 27 человек. Как объявил Трамп, «море уже под нашим контролем» Но главный интерес прессы, конечно, вызвало сообщение о секретных операциях ЦРУ. Что это могут быть за действия? Эллиот Абрамс, один из самых компетентных чиновников, бывший ведущий сотрудник госдепартамента, отвечавший за Венесуэлу в первый срок Трампа, говорит, что эти операции «не обязательно будут военными действиями». По его словам, они не «будут включать стрельбу» (в переводе это означает, что американский десант не обязательно будет брать штурмом президентский дворец Мирафлорес). Абрамс полагает, что важной частью этих секретных действий может быть психологическая операция, цель которой посеять страх и смятение в Венесуэле, что заставило бы Мадуро отказаться от власти и покинуть страну. Другая часть - вербовка венесуэльских военнослужащих и внедрение агентов в ряды вооруженных сил страны.

У ЦРУ богатый опыт проведения covert operations в Латинской Америке и не только. В 1954 году управление подготовило переворот в Гватемале, который привел к свержению правительства Хакобо Арбенса. В 1961 году агенты ЦРУ снабдили оружием диссидентов в Доминиканской республике, которые расправились с авторитарным лидером Рафаэлем Трухильо Молиной. ЦРУ было причастно к дестабилизации обстановки в Чили и свержению правительства Сальвадора Альенде, его руки протянулись к убийству Че Гевары в Боливии и к перевороту 1964 году в Бразилии. Далеко не все эти операции были удачными. Полный провал ждал высадку наемников в Заливе Свиней на Кубе в апреле 1961 году. В других районах мира Лэнгли оказывало помощь моджахедам в Афганистане в войне против советских войск. Известна и ее «Оperation Gold» по строительству подземного туннеля в Берлине для прослушивания секретных переговоров в командовании группы Советских войск. В 2007 году была проведена операция Stuxnet против Ирана. Созданный тогда разрушительный компьютерный червь, считается первым кибероружием в истории. Stuxnet использовался в атаке на ядерную программу Ирана и, в конечном итоге, вывел из строя пятую часть имевшихся в стране центрифуг для обогащения урана. Начальное заражение произошло с использованием инфицированного USB-накопителя. Обнаружив нужные программы, зловредный червь выполнял код, который повреждал оборудование, находившееся в зоне действия зараженного компьютера. Сейчас, как говорят опрошенные вашим корреспондентом эксперты в Вашингтоне, учитывая веяния времени, секретные операции ЦРУ будут проводиться в основном в киберпространстве. В первую очередь на этом этапе они будут направлены на сбор информации о деятельности наркокартелей Венесуэлы, их баз и маршрутов следования грузов с кокаином. Одновременно разведывательные дроны ЦРУ совершают полеты в небе Мексики в поисках лабораторий по изготовлению фентанила - опиодного наркотика, в большом количестве попадающего в США.