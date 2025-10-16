USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1725
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Орбан готов

23:23 170

Венгрия готова принять встречу американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!» — написал он.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что провести встречу в столице Венгрии предложил американский лидер, российский президент идею поддержал. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.

Путин и Трамп встретятся в скором времени, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
21:52 3361
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
17:57 5392
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
22:50 1058
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
22:25 1164
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
21:36 1416
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
15:52 11101
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
19:57 3086
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
14:25 4651
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну
Трамп встретится с Путиным: попытаться закончить «позорную» войну обновлено 21:18
21:18 6003
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
Начался суд над обвиняемыми в госизмене
20:26 3320
Арестован майор Хагвердиев
Арестован майор Хагвердиев
19:25 4406

