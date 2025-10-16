Орбан готов

Венгрия готова принять встречу американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!» — написал он.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что провести встречу в столице Венгрии предложил американский лидер, российский президент идею поддержал. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.

Путин и Трамп встретятся в скором времени, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.