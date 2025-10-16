USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают

16 октября 2025, 23:55

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты предупредили Соединенные Штаты, что план президента Дональда Трампа по послевоенному урегулированию ситуации в секторе Газа может провалиться.

По сообщению израильских СМИ, страны Персидского залива передали Белому дому, что не будут участвовать в процессе восстановления Газы, пока ХАМАС сохраняет контроль и вооруженные силы.

Israel Hayom со ссылкой на саудовский дипломатический источник передает, что американской стороне было передано сообщение, что, если США не предпримут жестких мер против ХАМАС, Саудовская Аравия выйдет из процесса восстановления сектора Газа.

По данным Israel Hayom, союзники из «умеренной суннитской оси» указывают на «провалы» посредников - Египта, Катара и Турции - в обеспечении разоружения ХАМАС. С начала прекращения огня ХАМАС, по словам источников, продолжает расправляться с оппонентами, устраивает вооруженные демонстрации и занимается вымогательством. Эр-Рияд давно настаивает, что у Газы нет мирного будущего, если не исключить из уравнения ХАМАС, отмечает издание.

В публикации говорится, что саудиты уже снижают уровень контактов, связанных с дальнейшим осуществлением плана Трампа. Возможно, Эр-Рияд не будет участвовать в конференции по восстановлению Газы в Египте.

Источник в ОАЭ подтвердил газете, что и Эмираты тоже передали США похожее послание. Разница в том, что эта страна уже сейчас вкладывает немалые ресурсы в возвращение эвакуированных жителей Газы. ОАЭ продолжат действовать на юге сектора, который сейчас контролирует Израиль. Но без плана разоружения ХАМАС и полного международного контроля в сфере безопасности Эмираты не будут ничего восстанавливать в районах, где нет израильских солдат.

