Зеленский прилетел на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, сообщают украинские СМИ.

Украинский лидер рассказал о своем графике встреч на ближайшие дни. В частности, завтра он встретится с президентом США Дональдом Трампом и рассчитывает, что «эффект сдерживания террора», который сработал на Ближнем Востоке, поможет закончить войну с Россией.

Сегодня Зеленский планирует встречи с представителями американских оборонных компаний, на которых речь пойдет, в частности, о дополнительных поставках систем ПВО. Кроме того, запланирована встреча с представителями американских энергетических компаний.

За несколько часов до прибытия Владимира Зеленского президент США провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. После его завершения Трамп объявил, что планирует встретиться с Путиным в Венгрии.

