Мехрибан Алиева в Ватикане

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Ватикан.

В рамках визита Мехрибан Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ознакомилась с выполненными восстановительными работами.