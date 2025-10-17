USD 1.7000
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева

Мехрибан Алиева в Ватикане

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Ватикан.

В рамках визита Мехрибан Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ознакомилась с выполненными восстановительными работами.

Мехрибан Алиева также встретилась с кардиналом Джеймсом Харви, настоятелем Базилики Святого Павла.

Кроме того, первый вице-президент Азербайджана ознакомилась в Ватикане с реставрационными и строительными работами в Базилике Святого Павла, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Мехрибан Алиева 16 октября посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesù.

Секретные операции ЦРУ. К чему это?
16 октября 2025, 23:18
Кто украл флаг с Дома Азербайджана в Торонто?
16 октября 2025, 19:57
Мехрибан Алиева в Ватикане
00:25
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
План Трампа под угрозой срыва? Саудиты и Эмираты предупреждают
16 октября 2025, 23:55
Закир Гаралов в черном списке
Закир Гаралов в черном списке
16 октября 2025, 21:52
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева?
Великобритания ужесточила санкции против России. Но при чем тут Нармина Дадашева? новые подробности
16 октября 2025, 17:57
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
Звонок Путина Трампу: версия Кремля
16 октября 2025, 22:50
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
Суперъяхта Керимова ушла с молотка
16 октября 2025, 22:25
При тоталитаризме люди вообще не нужны
При тоталитаризме люди вообще не нужны о вечном
16 октября 2025, 21:36
Путин и слил Рамиза Мехтиева
Путин и слил Рамиза Мехтиева утверждают проправительственные СМИ Азербайджана
16 октября 2025, 15:52
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении
Британская экспансия на Кавказ: оружие Азербайджану и Армении наш комментарий
16 октября 2025, 14:25

