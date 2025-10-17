Мехрибан Алиева в Ватикане

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Ватикан.
В рамках визита Мехрибан Алиева вместе с членами семьи приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святого Комодиллы, осуществленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ознакомилась с выполненными восстановительными работами.
Мехрибан Алиева также встретилась с кардиналом Джеймсом Харви, настоятелем Базилики Святого Павла.
Кроме того, первый вице-президент Азербайджана ознакомилась в Ватикане с реставрационными и строительными работами в Базилике Святого Павла, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Мехрибан Алиева 16 октября посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesù.